İlk evim konut kredisine başvurular başladı mı? Düşük faizli konut kredisinde son durum

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisinde detaylar merak ediliyor. 1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek. Peki, ilk evim konut kredisine başvurular başladı mı? Konut kredisinden kimler faydalanabilecek?

İlk evim konut kredisine başvurular başladı mı? Düşük faizli konut kredisinde son durum - 1

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacaklara sağlanacak kredi desteği ile ilgili ayrıntıları ilk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurmuştu.

EKONOMİ HABERLERİ

İlk evim konut kredisine başvurular başladı mı? Düşük faizli konut kredisinde son durum - 2

CEVDET YILMAZ'IN AÇIKLAMASI

Yılmaz "İlk ev alacaklara kredi verilmesi" konusundaki bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Merkez Bankası ile BDDK, ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı, biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkanı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkanı olmayınca konut kredi imkanları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz, konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

İlk evim konut kredisine başvurular başladı mı? Düşük faizli konut kredisinde son durum - 3

KONUT KREDİSİNİN AYRINTILARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların yıl sonunda tamamlanması bekleniyor. 

1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi.

İlk evim konut kredisine başvurular başladı mı? Düşük faizli konut kredisinde son durum - 4
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