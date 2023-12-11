İlk evim konut kredisine başvurular başladı mı? Düşük faizli konut kredisinde son durum
İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisinde detaylar merak ediliyor. 1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek. Peki, ilk evim konut kredisine başvurular başladı mı? Konut kredisinden kimler faydalanabilecek?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacaklara sağlanacak kredi desteği ile ilgili ayrıntıları ilk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurmuştu.