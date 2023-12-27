İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yükseldi..



Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlendi.





Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor.



Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.