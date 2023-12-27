İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili geri sayım sona erdi. Asgari ücrete toplamda yüzde 49 zam yapıldı. Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği geliyor. Zam oranının belli olması ile "İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?" sorusu yanıt buldu.

İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi - 1

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sona erdi. Yeni asgari ücret rakamıyla 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişti.

EKONOMİ HABERLERİ

İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi - 2

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.

Yeni asgari ücretin belli olması ile birlikte işsizlik ödeneğinde taban tutar 7.940,33, tavan tutar 15.880,66 seviyelerine yükselecek.

İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi - 3

KIDEM TAZMİNATI

Kanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınıyor.

İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi - 4

STAJYER ÖĞRENCİLER

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Stajyer maaşları en az 3 bin 420 TL olarak uygulanıyor.

Bu tutar yeni gelen zamla birlikte 5.099,71 TL seviyesine yükselecek.

İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi - 5

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yükseldi..

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlendi.

Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor.

Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.

İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi - 6

65 YAŞ VE ENGELLİ AYLIĞI

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından 3.993 TL seviyesine yükselecek.

1874 TL olan engelli aylığı tabanı 2.792,26 TL, 2811 TL olan engelli aylığı tavanı 4.188,39 TL’ye yükselecek.

İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi - 7

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.

İsteğe bağlı sigorta primi 4292,48 TL’den 6.399,98 TL seviyesine çıkacak.



İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi - 8

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammıyla birlikte artacak. SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 599,44 lira olacak.

İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi - 9

SGK TABAN VE TAVAN PRİMLERİ

Asgari ücretin değişmesiyle çalışanlar için ödenen prime esas kazançların taban ve tavan tutarı da değişecek. Prime esas kazançta taban 13 bin 414 lira, üst sınır 100 bin 605 düzeyinde.

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