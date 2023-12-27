İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili geri sayım sona erdi. Asgari ücrete toplamda yüzde 49 zam yapıldı. Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği geliyor. Zam oranının belli olması ile "İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?" sorusu yanıt buldu.
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sona erdi. Yeni asgari ücret rakamıyla 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişti.