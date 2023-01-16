İşverene EYT destek paketi: Kredi Garanti Fonu (KGF) nedir, nasıl alınır, kimler yararlanabilir?

PAKET 8: KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİ

4 milyar TL kefalet limitini haiz Kadın Girişimci Destek Paketi ile yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek kişi/tüzel kişi işletme sahibi kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri desteklenecek.