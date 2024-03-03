Kademeli emeklilikte son durum: Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?
2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan EYT düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikte. Torba yasayla Meclis'e geleceği iddia edilen kademeli emeklilikte son durum araştırılıyor. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte son durum ne?
2000 -2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikteydi. Konuya dair Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi.