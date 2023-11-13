Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı (e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı)

Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri, ihtiyaç sahibi olan yüzlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayı evde bakım maaşı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. Peki, evde bakım maaşı ödemeleri nasıl sorgulanır?

Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı (e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı) - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın, 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını anımsattı.

EKONOMİ HABERLERİ

Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı (e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı) - 2

5 BİN 97 LİRA ÖDEME YAPILDI

Evde Bakım Yardımı ile, bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen aile üyelerinin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, bu kapsamda, hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını aktardı.

Göktaş açıklamasında, "Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık." ifadesini kullandı.

Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı (e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı) - 3

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Buna göre, ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşması bekleniyor.

Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı (e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı) - 4

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER