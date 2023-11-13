Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı (e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı)
Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri, ihtiyaç sahibi olan yüzlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayı evde bakım maaşı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. Peki, evde bakım maaşı ödemeleri nasıl sorgulanır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın, 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını anımsattı.