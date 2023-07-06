Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? (Memur maaşına yapılan zam sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu)
Kıdem tazminatı tavan ücreti, memur maaşına yapılan zam sonrası bir kez daha gündeme geldi. Memur maaşlarına yapılan zam ardından kıdem tazminatı tavanı da yükselecek. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Memur maaşına yapılan zam sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
Kıdem tazminatı tavanı da memur maaşındaki artışla birlikte değişiyor. Peki, memur maaşına yapılan zamlar kıdem tazminatını nasıl etkileyecek? Zam sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak? İşte kıdem tazminatı hesaplamanın ayrıntıları...