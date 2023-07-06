Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? (Memur maaşına yapılan zam sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu)

Kıdem tazminatı tavan ücreti, memur maaşına yapılan zam sonrası bir kez daha gündeme geldi. Memur maaşlarına yapılan zam ardından kıdem tazminatı tavanı da yükselecek. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Memur maaşına yapılan zam sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? (Memur maaşına yapılan zam sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu) - 1

Kıdem tazminatı tavanı da memur maaşındaki artışla birlikte değişiyor. Peki, memur maaşına yapılan zamlar kıdem tazminatını nasıl etkileyecek? Zam sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak? İşte kıdem tazminatı hesaplamanın ayrıntıları...

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Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? (Memur maaşına yapılan zam sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu) - 2

Kanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınacak.


Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? (Memur maaşına yapılan zam sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu) - 3

Memur maaş katsayısı da yüzde 17,55 oranında arttı. Böylece, ocak – haziran döneminde 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 liraya yükselecek.

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın temmuz–aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? (Memur maaşına yapılan zam sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu) - 4

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

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