Kimler istifa ederek kıdem tazminatı alabilir? "Kıdem tazminatına esas yazı" alma şartları
Yaygın olarak işten kendi isteğiyle ayrılan kişinin kıdem tazminatı talep etme hakkı olmadığı bilinse de, bazı durumlarda istifa eden işçiler de kıdem tazminatı alabiliyor. Süre ve şartlar tamamlandığında SGK'sı olan herkes istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Peki, kıdem tazminatını kimler alabilir? İşte Kıdem tazminatına esas yazı" alma şartları hakkında ayrıntılar
Kıdem tazminatı almak isteyen milyonlarca çalışan işverenin kendilerini işten çıkarmasını beklemek zorunda değil. İşçinin, istifa edip tazminat alma hakkına da sahip olduğu bazı istisnalar bulunuyor.