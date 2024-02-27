Kira beyannamesi nasıl verilir? Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek?
Geçen yıl konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için beyan dönemi yakın zaman sonra başlayacak. Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi için az bir zaman kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda,kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak." demişti. Peki, kira beyannamesi nasıl verilir? Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek?
Kira beyannameleri yakın zaman sonra verilmeye başlanacak. GİB'in internet portalı üzerinden beyanname verilebiliyor. Yıllık kira geliri 33 bin liradan az olanlar vergiden muaf oluyor. Bunun üzerindeki kira gelirleri vergilendiriliyor.