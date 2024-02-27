Kira beyannamesi nasıl verilir? Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek?

2024 YILI KİRA GELİR İSTİSNASI NE KADAR?

Ev sahiplerini ilgilendiren 2024 yılı için gelir vergisi istisnası belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira gelirlerinde 2024 yılı için gelir vergisi istisnasını 33 bin lira olarak açıkladı



Buna göre evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.



33 bin liranın üstünde gelir elde edenler için bu rakam istisna sayılacak. 33 bin liranın üzerindeki meblağ ise vergiye tabi tutulacak.