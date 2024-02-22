Kira gelir vergisi ne zaman ödenir, beyanname nasıl verilir? Kira gelir vergisi ne kadar? (2024 kira gelir vergisi hesaplama)

KİMLER KİRA GELİR BEYANI YAPMAK ZORUNDA?

Mükellefler, 1 Ocak-31 Aralık 2023 dönemi konuttan 9 bin 500 bin TL, iş yerinden ise 70 bin TL'nin üzerinde kira getirisi sağlaması halinde gelir vergisi ödeyecek.

Konutta sadece tek mesken için istisna uygulanacak. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan faydalanamayacak.



İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek.

Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek.