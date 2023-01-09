KOBİ destek kredisinden 3 yıl yararlanma imkanı: KOBİ tanımında hangi işletmeler yer alır, krediler için üst limitler ve vadeler nelerdir?

KOBİ Finansman Destek Programında, işletmelerin bankalardan uygun koşullarda kredi temin edebilmeleri için faiz/kar payı tutarları desteklenir.
KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında olan KOBİ kredi türleri şu şekildedir;
- İşletme Kredisi
- Makine - Teçhizat Kredisi
- Acil Destek Kredisi
KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif ve KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olup, programda tanımlanmış işletme türlerinden birinde yer alan işletmelerin bankalardan kullanacakları kredilerin faiz/kar payı tutarları geri ödemesiz olarak desteklenir.
Programda tanımlanmış işletme türleri şunlardır;
- Girişimci İşletmeler
- Stratejik İşletmeler
- Öncelikli Sektördeki İşletmeler
İşletme, destekten 3 yıl süreyle yararlanır. 3 yıl süre tamamlandıktan sonra, destek programı yeniden başlatılabilir.
Acil Destek Kredisi; Doğal afet, yangın, terör vb. durumlarda, yerel düzeyde uygulanan bir Kredi Programı olup kullanacak işletmeler için 'Programda tanımlanmış işletme türlerine girme şartı aranmaz.'
Not: Acil Destek Kredisine konu durumlardan etkilendiğinin ilgili Valilik/Kaymakamlıkça belgelendirilmesi gerekir.
İşletmelerin kullandıkları kredilerin yıllık faiz/kar payı tutarları, destek puanları doğrultusunda hesaplanır ve desteklenir;
- Taban puan, Girişimci İşletmeler için 10, Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler için 12'dir.
- Makine-Teçhizat kredisinde; yerli makine-teçhizat alımında Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki işletmelere 2 puan eklenir.
- Acil Destek Kredisinde taban puan uygulanmaz, destek miktarı İcra Komitesi tarafından belirlenir.
İşletme ve Makine-Teçhizat Kredilerinde, kredi üst limiti, her iki kredi için de kullanılabilir toplam tutardır.
İşletme, üst limiti dahilinde krediyi sadece İşletme Kredisi veya sadece Makine Teçhizat Kredisi olarak kullanabileceği gibi hem İşletme Kredisi hem de Makine Teçhizat Kredisi olarak kullanabilir.
İşletme ve Makine Teçhizat Kredilerinin limit ile vadeleri;
1. Girişimci İşletme için kredi üst limiti 50 bin TL'dir. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70 bin TL olarak uygulanır.
2. Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme için kredi üst limiti 500 bin TL'dir.
3. Tüm işletme türleri için, işletme kredilerinde vade 12 ve 18 ay, makine teçhizat kredilerinde 12, 18, 24, 30 ve 36 aydır.
4. Acil Destek Kredisi için üst limit Komite tarafından belirlenir, azami vade 36 aydır.
5. Kredinin işletme veya tedarikçi hesabına yatırıldığı gün vadenin başlangıcı olarak kabul edilir.
KOBİ Destek Programından yararlanmak isteyen işletmelerin yapması gerekenler;
1. Protokole taraf bankalara, belirtilen limitteki kredi faiz desteği için başvuru yapar.
2. KOSGEB Veri Tabanında yer alan işletmeler, işletme türlerine göre sınıflandırılır.
3. Başvuru, Banka tarafından incelendikten sonra uygun bulunursa onaylanır.
4. İşletmenin desteklenebilir olduğuna, doğru işletme türünde yer aldığına ve işletmenin yüklediği belgelerin doğru olduğuna birim tarafından onay verilir.
5. Başvurusu onaylanan işletme, bankadan kredisini kullanır.