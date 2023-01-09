KOBİ destek kredisinden 3 yıl yararlanma imkanı: KOBİ tanımında hangi işletmeler yer alır, krediler için üst limitler ve vadeler nelerdir?

İşletme ve Makine Teçhizat Kredilerinin limit ile vadeleri;



1. Girişimci İşletme için kredi üst limiti 50 bin TL'dir. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70 bin TL olarak uygulanır.



2. Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme için kredi üst limiti 500 bin TL'dir.



3. Tüm işletme türleri için, işletme kredilerinde vade 12 ve 18 ay, makine teçhizat kredilerinde 12, 18, 24, 30 ve 36 aydır.



4. Acil Destek Kredisi için üst limit Komite tarafından belirlenir, azami vade 36 aydır.



5. Kredinin işletme veya tedarikçi hesabına yatırıldığı gün vadenin başlangıcı olarak kabul edilir.