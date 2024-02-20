KOBİ nedir, ne demek? KOBİ tanımında hangi işletmeler yer alır? İşte KOBİ kredi türleri ve destek kredisinin ayrıntıları
KOBİ kredisi, kredi desteğinden faydalanmak isteyen işletme sahipleri tarafından merak ediliyor. "KOBİ ne demek ve ülkemizde geçerli olan KOBİ tanımında yer alan işletmeler hangileri?" sorularının yanıtları sorgulanıyor. Mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler KOBİ kapsamına girer ve devlet desteğinden yararlanma hakkına sahip olur. Peki, KOBİ nedir, ne demek? KOBİ tanımında hangi işletmeler yer alır? İşte KOBİ kredi türleri ve destek kredisi ayrıntıları.
KOBİ NE DEMEK?
KOBİ’nin açılımı “küçük ve orta büyüklükteki işletme” demektir.
Buna göre yıllık çalışan kişi sayısı 250’den az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu (bunlardan herhangi bir tanesi) 250 milyon TL’den fazla olmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilir.
Bir şirketin KOBİ kapsamına girmesi ve KOBİ’lere özel teşvik, hibe gibi desteklerden yararlanabilmesi için Yönetmelik ile belirlenen yapısal ve mali şartları sağlıyor olması gerekir.