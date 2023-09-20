Kuraklık çayı da vurdu; rekoltede düşüş
Doğu Karadeniz'de, küresel ısınmanın etkileriyle yağış rejiminin değişikliğine bağlı hava sıcaklıkların yüksek seyretmesi ve yağışların azalması, çay tarımını olumsuz etkiledi. 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında, kuraklığın yanına yanlış hasat ve eksik gübreleme de eklenince, son yıllarda rekoltede düşüş yaşandı. Geçen yıl 860 bin tondan 583 bin tona gerileyen yaş çay alımı, yeni sürgün döneminde 520 bin tona yaklaştı.
Doğu Karadeniz’de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde üçüncü sürgün hasat dönemi sürüyor.