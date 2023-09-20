Kuraklık çayı da vurdu; rekoltede düşüş

REKOLTEDE YÜZDE 20 DÜŞÜŞ

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, rekoltedeki düşüşün süreceğini belirterek, ısınan hava koşullarına uygun çay bahçeleri oluşturmasını önerdi.

Erdoğan, "Bugün biz eksikleri tespit etmeye çalışıyoruz. 5 yıl geriye baktığımızda; çay tarımında rekolte olarak, yüzde 18 ile yüzde 20 arasında bir düşüş görülmekte. Geçen yıl da bu düşüşü yaşadık. Belki bu yıl biraz daha fazla bu düşüşü yaşayacağız. Bunun sebeplerine geldiğimiz zaman da pandemide artı ham madde fiyatlarında yükselişler oldu. Bu durumda gübrenin buraya gelip, tarlaya girmesinde fiyatsal anlamda yükselişlere neden oldu. Bu durumlar vatandaşın, gübreye erişimini zorlaştırdı" dedi.