Marmaris'e İngiliz piyangosu

DHA 24.09.2021 - 17:27 | Son Güncelleme : 24.09.2021 - 17:28
İngiltere, corona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'tan itibaren Türkiye'yi kırmızı listeye alarak, vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirdi.
Karardan 4 ay sonra İngiltere Ulaştırma Bakanı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin birleştirmesi yönünde alınan karar doğrultusunda Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını duyurdu. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli turizm merkezlerine gelmeye başlayan İngiliz turistlerin tercih ettiği yerlerden biri de Muğla'nın Marmaris ilçesi oldu.
Salgın nedeniyle 2 yılın acısı önümüzdeki yıl çıkacaktır. Kasım ortasına kadar İngiliz turistlerin rezervasyonları var. Kasım ayı ortasına kadar 100 bin İngiliz turist, Marmaris'e gelip tatil yapacak.
Şu an önümüzdeki yılın ön rezervasyonlarında ciddi artışlar var. Turizmciler olarak bu durumdan çok mutluyuz" dedi.