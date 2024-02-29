Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? (Aile destek ödemesi sorgulama)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Paketi yardımı her ay destek başvurusu kabul edilen vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.