Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? (Aile destek ödemesi sorgulama)

Aile destek programı kapsamındaki yardım ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirleniyor. Peki, mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? (Aile destek ödemesi sorgulama) - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Paketi yardımı her ay destek başvurusu kabul edilen vatandaşların  hesaplarına yatırılıyor. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.

EKONOMİ HABERLERİ

Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? (Aile destek ödemesi sorgulama) - 2

DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

Mart ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile destek ödemelerinin tarihi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek.

Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? (Aile destek ödemesi sorgulama) - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

En fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. 1

Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? (Aile destek ödemesi sorgulama) - 4

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? (Aile destek ödemesi sorgulama) - 5

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Sorgualama yapmake için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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