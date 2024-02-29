Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? (Aile destek ödemesi sorgulama)
Aile destek programı kapsamındaki yardım ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirleniyor. Peki, mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Paketi yardımı her ay destek başvurusu kabul edilen vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.