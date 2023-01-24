Memur maaş katsayısına göre engelli aylığı ücreti belli oldu: 2023 engelli aylığı ne kadar oldu?

2023 engelli aylığının ne kadar olduğu, ocak ayı memur maaş katsayısının belli olmasıyla birlikte merak ediliyor. Memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından 2023 engelli aylığı ücreti belli oldu. İşte engelli aylığında yeni ücret.
Engelli aylığı, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrasında artış gösterdi. Bakan Yanık yaptığı açıklamayla birlikte engelli aylıklarının yeni miktarını duyurdu.
Buna göre; Yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1594 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 2 bin 392 TL'ye yükseldi.
Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.
* Sosyal güvencesi olmaması,
* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi