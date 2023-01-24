Memur maaş katsayısına göre engelli aylığı ücreti belli oldu: 2023 engelli aylığı ne kadar oldu?

ENGELLİ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.



* Sosyal güvencesi olmaması,



* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,



* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,



* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi