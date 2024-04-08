Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala, nisan ayı memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesinde hazırlık yapmak ve planlarını ona göre ayarlamak isteyen memur ve emekliler, gündemden gelen haberleri yakından takip ediyor. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Bayramdan önce maaşlar yatacak mı?