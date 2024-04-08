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Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Bayramdan önce maaşlar yatacak mı?

Memur ve emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarih, 10 Nisan'da idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bayram tatilinin hükümet tarafından 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, memur ve emekliler bayram öncesi hazırlık yapabilmek için maaşlarının erken yatıp yatmayacağını araştırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması sonrasında memur ve emekli maaşlarının yatırılacağı tarihler belli oldu. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Bayramdan önce maaşlar yatacak mı?

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Bayramdan önce maaşlar yatacak mı? - 1

Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala, nisan ayı memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesinde hazırlık yapmak ve planlarını ona göre ayarlamak isteyen memur ve emekliler, gündemden gelen haberleri yakından takip ediyor. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Bayramdan önce maaşlar yatacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Bayramdan önce maaşlar yatacak mı? - 2

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında memur ve emekli maaşlarının yatırılacağı tarih belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre; Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatmayacak ve her zaman yatırıldığı tarih olan ayın 15'inde hesaplara geçecek.

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Bayramdan önce maaşlar yatacak mı? - 3

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı. 2-5 Nisan tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyeler yatırılacak.

Bayram sonrası maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Bayramdan önce maaşlar yatacak mı? - 4

GEÇTİĞİMİZ YIL MAAŞLAR ERKEN YATIRILMIŞTI

Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan’da yatırılmıştı.

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