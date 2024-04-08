Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Bayramdan önce maaşlar yatacak mı?
Memur ve emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarih, 10 Nisan'da idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bayram tatilinin hükümet tarafından 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, memur ve emekliler bayram öncesi hazırlık yapabilmek için maaşlarının erken yatıp yatmayacağını araştırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması sonrasında memur ve emekli maaşlarının yatırılacağı tarihler belli oldu. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Bayramdan önce maaşlar yatacak mı?
Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala, nisan ayı memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesinde hazırlık yapmak ve planlarını ona göre ayarlamak isteyen memur ve emekliler, gündemden gelen haberleri yakından takip ediyor. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Bayramdan önce maaşlar yatacak mı?