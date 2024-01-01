Memur ve emeklinin gözü enflasyon verilerinde: Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?
Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklinin maaş artışına çevrildi. Memur ve memur emeklisinin maaş zammı, aralık ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ayın kaçında belli olacak?
Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurlar, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı netleşecek. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.