Memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaş farkları hangi ayda ödenecek?

Yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan farkı alan memurların, hükümet tarafından yapılan refah payı da ekleyerek alacağı zamlar belli olmuştu. En düşük emekli maaşının, seyyanen zamla birlikte 22 bin 17 liraya yükseltilmesinin ardından maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.