Memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaş farkları hangi ayda ödenecek?

Memura seyyanen zamların ne zaman yatacağı, toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zammın belli olmasının ardından, seyyanen maaş farkının yatmasını bekleyen yüz binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memurlara yapılacak zam kesinleşmiş ve üzerine refah payı eklenerek en düşük memur maaşı belirlenmişti. En düşük memur maaşlarının 22 bin 17 liraya artırılmasının ardından, memurlar seyyanen zamları hangi tarihte alacaklarını araştırıyor. Peki, memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak?

Memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaş farkları hangi ayda ödenecek? - 1

Yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan farkı alan memurların, hükümet tarafından yapılan refah payı da ekleyerek alacağı zamlar belli olmuştu. En düşük emekli maaşının, seyyanen zamla birlikte 22 bin 17 liraya yükseltilmesinin ardından maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

Memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaş farkları hangi ayda ödenecek? - 2

MEMUR ZAMMI MECLİS'TE YASALAŞTI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaş farkları hangi ayda ödenecek? - 3

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Memur ve emekli maaşına zammı da içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.

Memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaş farkları hangi ayda ödenecek? - 4

SEYYANEN ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.

Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamlarını aldı. Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek.

Maaş farklarının da Temmuz ayının son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaş farkları hangi ayda ödenecek? - 5

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

Güler açıklamasında şunları söyledi;

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."

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