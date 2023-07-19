Memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaş farkları hangi ayda ödenecek?
Memura seyyanen zamların ne zaman yatacağı, toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zammın belli olmasının ardından, seyyanen maaş farkının yatmasını bekleyen yüz binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memurlara yapılacak zam kesinleşmiş ve üzerine refah payı eklenerek en düşük memur maaşı belirlenmişti. En düşük memur maaşlarının 22 bin 17 liraya artırılmasının ardından, memurlar seyyanen zamları hangi tarihte alacaklarını araştırıyor. Peki, memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak?
Yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan farkı alan memurların, hükümet tarafından yapılan refah payı da ekleyerek alacağı zamlar belli olmuştu. En düşük emekli maaşının, seyyanen zamla birlikte 22 bin 17 liraya yükseltilmesinin ardından maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.