Memurlar seyyanen zammı ne zaman alacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
Memur zammının yasalaşmasıyla birlikte, seyyanen zamlı memur maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının belli olması sonrası, memurlara yapılacak zam kesinleşmiş ve üzerine refah payı eklenmişti. En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya artırılmasının ardından, memurlar seyyanen zammı ne zaman alacakları merak ediyor. Peki, memurlar seyyanen zammı ne zaman alacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
2023 temmuz ayının gelmesi ve 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte memur maaşlarına zam yapıldı. Yıl iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan farkı alan memurlar, hükümetin refah payı ekleyerek yaptığı zamla birlikte yeni maaşlarını hesapladı. Peki, memurlar seyyanen zammı ne zaman alacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?