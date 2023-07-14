Memurlar seyyanen zammı ne zaman alacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

Memur zammının yasalaşmasıyla birlikte, seyyanen zamlı memur maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının belli olması sonrası, memurlara yapılacak zam kesinleşmiş ve üzerine refah payı eklenmişti. En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya artırılmasının ardından, memurlar seyyanen zammı ne zaman alacakları merak ediyor. Peki, memurlar seyyanen zammı ne zaman alacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

Memurlar seyyanen zammı ne zaman alacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? - 1

2023 temmuz ayının gelmesi ve 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte memur maaşlarına zam yapıldı. Yıl iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan farkı alan memurlar, hükümetin refah payı ekleyerek yaptığı zamla birlikte yeni maaşlarını hesapladı. Peki, memurlar seyyanen zammı ne zaman alacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Memurlar seyyanen zammı ne zaman alacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? - 2

MEMUR ZAMMI MECLİS'TE YASALAŞTI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Memurlar seyyanen zammı ne zaman alacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? - 3

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.

Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.

Memurlar seyyanen zammı ne zaman alacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? - 4

ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri temmuzda toplam yüzde 17,55 zam almaya hak kazandı.

Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle memurlara yüzde 17,55'lik zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış yapılacak.

Memurlar seyyanen zammı ne zaman alacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? - 5

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

Güler açıklamasında şunları söyledi;

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."

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