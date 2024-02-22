Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB şubat ayı politika faizi açıklandı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı faiz kararı belli oldu. Mevduat faizi, dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde ekonomistlerin faiz beklentisi paylaşılmıştı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyordu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay 2024 yılının ilk faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltmişti. Peki, şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?