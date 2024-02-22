Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB şubat ayı politika faizi açıklandı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı faiz kararı belli oldu. Mevduat faizi, dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde ekonomistlerin faiz beklentisi paylaşılmıştı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyordu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB şubat ayı politika faizi açıklandı) - 1

Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay 2024 yılının ilk faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltmişti. Peki, şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB şubat ayı politika faizi açıklandı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.

Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştiriliken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB şubat ayı politika faizi açıklandı) - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, merkez bankasının politika faizini sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB şubat ayı politika faizi açıklandı) - 4

YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısını yapan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltti. Merkez Bankası, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını açıkladı.

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