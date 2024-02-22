Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB şubat ayı politika faizi açıklandı)

Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay 2024 yılının ilk faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltmişti. Peki, şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?