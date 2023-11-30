Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı)

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomistler ve yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Merkez Bankası, ekim ayı Para Politikası Kurulu faiz kararında 500 baz puanlık artış yapmış ve faizi yüzde 40'a çıkarmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?