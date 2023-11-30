Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı için tedirgin bekleyiş sürüyor. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı) - 1

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomistler ve yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Merkez Bankası, ekim ayı Para Politikası Kurulu faiz kararında 500 baz puanlık artış yapmış ve faizi yüzde 40'a çıkarmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı takvimi belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı 21 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı) - 3

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. TCMB, kasım ayı politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Banka, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağını ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını belirtti.

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