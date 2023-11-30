Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı için tedirgin bekleyiş sürüyor. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomistler ve yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Merkez Bankası, ekim ayı Para Politikası Kurulu faiz kararında 500 baz puanlık artış yapmış ve faizi yüzde 40'a çıkarmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?