Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB temmuz ayı faiz kararı toplantısı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Hafize Gaye Erkan başkanlığında geçtiğimiz ay ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmiş ve 27 ay sonra ilk kez faiz artırılmıştı. Ekonomistler TCMB'nin temmuz ayı faiz kararının ne yönde olacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi araştırılıyor. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?