Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB temmuz ayı faiz kararı toplantısı)

27 AY SONRA İLK KEZ ARTIŞ YAŞANDI

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı.



Merkez Bankası, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.