Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB anketine göre yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

2024 yılının ilk faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni yılın ilk faiz kararını ocak ayının son günlerinde kamuoyuyla paylaşacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB anketine göre yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ocak ayı faiz kararı, ekonomideki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi günlerden öncesinden duyuruldu.

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB anketine göre yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini - 2

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 25 Ocak Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB anketine göre yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini - 3

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 42,5'e yükseltilmişti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB anketine göre yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini - 4

TCMB ANKETİNE GÖRE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.

Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.

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