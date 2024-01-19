Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB anketine göre yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
2024 yılının ilk faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni yılın ilk faiz kararını ocak ayının son günlerinde kamuoyuyla paylaşacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ocak ayı faiz kararı, ekonomideki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi günlerden öncesinden duyuruldu.