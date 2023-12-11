Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? PPK Aralık ayı toplantısı tarihi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni faiz kararı için geri sayım sürüyor. Para Politikası Kurulunun (PPK) aralık ayı toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri yıl başında açıklanmıştı. Yılın son PPK toplantısı aralık ayının son günlerinde yapılacak.