Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? PPK Aralık ayı toplantısı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni faiz kararı için geri sayım sürüyor. Para Politikası Kurulunun (PPK) aralık ayı toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? PPK Aralık ayı toplantısı tarihi - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu  toplantı tarihleri yıl başında açıklanmıştı. Yılın son PPK toplantısı aralık ayının son günlerinde yapılacak.

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? PPK Aralık ayı toplantısı tarihi - 2

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 21 Aralık 2023 tarihinde  Hafize Gaye Erkan başkanlığında faiz kararını belirlemek için bir araya gelecek. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? PPK Aralık ayı toplantısı tarihi - 3

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. TCMB, kasım ayı politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? PPK Aralık ayı toplantısı tarihi - 4

Banka, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağını ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını belirtti.

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