Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB nisan ayı faiz kararı)
Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, yatırımcılar yatırımlarını güvenli limanlara çekmeye başladı. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları, nisan ayı faiz kararının ardından yatırımlarına yön verecek. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı, mevduat faizi, dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltmişti ve gözler yeni faiz kararının ne olacağına çevrilmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde?