Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB nisan ayı faiz kararı)

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, yatırımcılar yatırımlarını güvenli limanlara çekmeye başladı. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları, nisan ayı faiz kararının ardından yatırımlarına yön verecek. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB nisan ayı faiz kararı) - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı, mevduat faizi, dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltmişti ve gözler yeni faiz kararının ne olacağına çevrilmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB nisan ayı faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB nisan ayı faiz kararı) - 3

MART AYINDA POLİTİKA FAİZİ YÜKSELTİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.

TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB nisan ayı faiz kararı) - 4

ENLASYON VE DOLAR BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Dolar/TL beklentisi ise 40,02'den 40,53'e çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 33,3 milyar dolara indi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB nisan ayı faiz kararı) - 5

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 44,16 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 3,42 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,25'e indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 36,70'ten yüzde 35,17'ye, 24 ay sonrası için yüzde 22,67'den yüzde 22,05'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0098 oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7890'dan 42,4730'a düştü.

Bir önceki anket döneminde 33,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 32,1 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 30,7 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB nisan ayı faiz kararı) - 6

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'te sabit kalırken, gelecek yıl için de yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye indi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,96'dan yüzde 38,18'e çıktı.

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