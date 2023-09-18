Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2023 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı toplantısı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Piyasaların gözü eylül ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, ağustos ayında politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltmişti. Yatırımcılar şimdi açıklanacak olan eylül ayı faiz kararına odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. Altın, dolar ve borsa yatırımları bulunan yatırımcılar, açıklanacak olan eylül ayı faiz kararına kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası'nın son üç aydaki toplam faiz artışı 16,5 puana ulaştı. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?