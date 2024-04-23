Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı)

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 25 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.



Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti.