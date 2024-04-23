Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından meraklan beklenen TCMB faiz kararı öncesinde, ekonomistler nisan ayı faiz beklentilerini açıkladı. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar ve altın yatırımı yapan yüz binlerce yatırımcı, nisan ayında TCMB'nin alacağı Para Politikası Kurulu faiz kararını bekliyor. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?