Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı (Ekim ayı politika faizi ne oldu?)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizindeki artırımları sürdürmesini beklediklerini dile getirmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte politika faizinde yeni oran...
Yurt içinde gözler hafta başından bu yana TCMB'nin faiz kararındaydı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını PPK toplantısı ardından kamuoyuyla paylaştı. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı 26 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'te açıklandı.