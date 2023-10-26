Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı (Ekim ayı politika faizi ne oldu?)

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NEYDİ?

TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35'e çekileceğini tahmin ediyordu.



Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.