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Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı (Ekim ayı politika faizi ne oldu?)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizindeki artırımları sürdürmesini beklediklerini dile getirmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte politika faizinde yeni oran...

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı (Ekim ayı politika faizi ne oldu?) - 1

Yurt içinde gözler hafta başından bu yana TCMB'nin faiz kararındaydı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını PPK toplantısı ardından kamuoyuyla paylaştı. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı 26 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'te açıklandı. 


EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı (Ekim ayı politika faizi ne oldu?) - 2

FAİZ KARARI NE OLDU?

Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştiren TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini 5 puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı (Ekim ayı politika faizi ne oldu?) - 3

MERKEZ BANKASI'NIN EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu, politika faizini 500 baz puan arttırarak 30'a yükseltmişti.

Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.

Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı (Ekim ayı politika faizi ne oldu?) - 4

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NEYDİ?

TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35'e çekileceğini tahmin ediyordu. 

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

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