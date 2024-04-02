Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 3 aylık vadede yatırımcıya yüzde 58 fırsatı
Mevduat faizi hesaplama, güncel bankaların mevduat faiz oranlarını araştıran yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından, bankalarda da mevduat faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Nakit parası bulunan yatırımcılar, bankalarda yıllık 3 aylık vadeyle yüzde 58'e kadar varan faiz fırsatlarını değerlendirmeye başladı. Peki, nisan ayı mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
2024 nisan ayı güncel banka mevduat faiz oranları, yatırımlarını 3 aylık vadeyle faize yatırmak ve yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Nakit parası olan yatırımcılara büyük kazanç oranı sağlayan mevduat faizleri güncellenmeye devam ediyor. Bazı bankalarda güncel mevduat faiz oranı yüzde 58'e dayanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte nisan ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.