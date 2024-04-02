imsakiye

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 3 aylık vadede yatırımcıya yüzde 58 fırsatı

Mevduat faizi hesaplama, güncel bankaların mevduat faiz oranlarını araştıran yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından, bankalarda da mevduat faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Nakit parası bulunan yatırımcılar, bankalarda yıllık 3 aylık vadeyle yüzde 58'e kadar varan faiz fırsatlarını değerlendirmeye başladı. Peki, nisan ayı mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 3 aylık vadede yatırımcıya yüzde 58 fırsatı - 1

2024 nisan ayı güncel banka mevduat faiz oranları, yatırımlarını 3 aylık vadeyle faize yatırmak ve yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Nakit parası olan yatırımcılara büyük kazanç oranı sağlayan mevduat faizleri güncellenmeye devam ediyor. Bazı bankalarda güncel mevduat faiz oranı yüzde 58'e dayanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte nisan ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.

EKONOMİ HABERLERİ

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 3 aylık vadede yatırımcıya yüzde 58 fırsatı - 2

Nisan 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 3 aylık vadede yatırımcıya yüzde 58 fırsatı - 3

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 58

Vade Sonu Tutar: 1.138.502,73 TL

Net Kazanç: 138.502,73 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 3 aylık vadede yatırımcıya yüzde 58 fırsatı - 4

ODEA

Faiz oranı: Yüzde 56

Vade Sonu Tutar: 1.133.726,78 TL

Net Kazanç: 133.726,78 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 3 aylık vadede yatırımcıya yüzde 58 fırsatı - 5

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 56

Vade Sonu Tutar: 1.133.726,78 TL

Net Kazanç: 133.726,78 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 3 aylık vadede yatırımcıya yüzde 58 fırsatı - 6

N KOLAY

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1.124.174,86 TL

Net Kazanç: 124.174,86 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 3 aylık vadede yatırımcıya yüzde 58 fırsatı - 7

ON PLUS

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1.124.174,86 TL

Net Kazanç: 124.174,86 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 3 aylık vadede yatırımcıya yüzde 58 fırsatı - 8

EN PARA

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1.124.174,86 TL

Net Kazanç: 124.174,86 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 3 aylık vadede yatırımcıya yüzde 58 fırsatı - 9

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 49,5

Vade Sonu Tutar: 1.118.204,92 TL

Net Kazanç: 118.204,92 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 3 aylık vadede yatırımcıya yüzde 58 fırsatı - 10

FİBA

Faiz oranı: Yüzde 47,5

Vade Sonu Tutar: 1.113.428,96 TL

Net Kazanç: 113.428,96 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 3 aylık vadede yatırımcıya yüzde 58 fırsatı - 11

GARANTİ

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.112.234,97 TL

Net Kazanç: 112.234,97 TL

Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 3 aylık vadede yatırımcıya yüzde 58 fırsatı - 12

HAYAT FİNANS

Faiz oranı: Yüzde 44,4

Vade Sonu Tutar: 1.106.026,23 TL

Net Kazanç: 106.026,23 TL

DAHA FAZLA GÖSTER