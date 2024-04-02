Mevduat faizi hesaplama 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 3 aylık vadede yatırımcıya yüzde 58 fırsatı

2024 nisan ayı güncel banka mevduat faiz oranları, yatırımlarını 3 aylık vadeyle faize yatırmak ve yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Nakit parası olan yatırımcılara büyük kazanç oranı sağlayan mevduat faizleri güncellenmeye devam ediyor. Bazı bankalarda güncel mevduat faiz oranı yüzde 58'e dayanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte nisan ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.