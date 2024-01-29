Mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Faiz oranları yüzde kaç? (Yatırımcıya yüzde 49 faiz fırsatı)
Mevduat faiz oranlarının ne kadar olduğu, birikimlerini yüksek faiz oranı veren bankalarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ocak ayında verdiği yılın ilk faiz kararı sonrasında, bankalarda da faiz düzenlemesi yapıldı ve güncel faiz oranları oldukça yükseldi. Bazı bankalar yatırımcılara yüzde 49'a kadar faiz fırsatı sunuyor. Peki, ocak ayı itibarıyla hangi banka, ne kadar ve yüzde kaç mevduat faizi veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları.
2024 ocak ayı güncel banka mevduat faiz oranları, elinde parası bulunan vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan artırmasıyla birlikte faiz yüzde 45'e yükseldi ve bankalarda da mevduat faiz oranları değişiklik gösterdi. Böylelikle hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiği gündemde yer almaya başladı.
Ocak 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye yılda 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;