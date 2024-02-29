Mevduat faizi oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 49 faiz fırsatı)

2024 şubat ayı güncel banka mevduat faiz oranları, yatırımlarını 3 aylık vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Merkez Bankası'nın politika faizini şubat ayında sabit bırakmasıyla birlikte, faiz oranı yüzde 45'te kaldı ve bankalarda da mevduat faiz oranları yenilendi. Böylelikle hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiği gündemde yer almaya başladı.