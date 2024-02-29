Mevduat faizi oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 49 faiz fırsatı)

Güncel mevduat faizi oranları, elinde nakit para bulunduran yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Birikimlerini 3 aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankalarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hangi bankanın, ne kadar faiz oranı verdiğini merak ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şubat ayında verdiği yılın ikinci faiz kararı sonrasında, bankalarda da faiz oranları yeniden güncellendi. Bazı bankalar yatırımcılara yüzde 49'a kadar faiz fırsatı sunuyor. Peki, şubat ayı itibarıyla hangi banka, ne kadar ve yüzde kaç mevduat faizi veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları.

Mevduat faizi oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 49 faiz fırsatı) - 1

2024 şubat ayı güncel banka mevduat faiz oranları, yatırımlarını 3 aylık vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Merkez Bankası'nın politika faizini şubat ayında sabit bırakmasıyla birlikte, faiz oranı yüzde 45'te kaldı ve bankalarda da mevduat faiz oranları yenilendi. Böylelikle hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiği gündemde yer almaya başladı.

EKONOMİ HABERLERİ

Mevduat faizi oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 49 faiz fırsatı) - 2

Şubat 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye yılda 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;

Mevduat faizi oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 49 faiz fırsatı) - 3

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 1.117.331,51 TL

Net Kazanç: 117.331,51 TL

Mevduat faizi oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 49 faiz fırsatı) - 4

ODEA

Faiz oranı: Yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 1.117.331,51 TL

Net Kazanç: 117.331,51 TL

Mevduat faizi oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 49 faiz fırsatı) - 5

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 46

Vade Sonu Tutar: 1.110.147,95 TL

Net Kazanç: 110.147,95 TL

Mevduat faizi oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 49 faiz fırsatı) - 6

ON PLUS

Faiz oranı: Yüzde 46

Vade Sonu Tutar: 1.110.147,95 TL

Net Kazanç: 110.147,95 TL

Mevduat faizi oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 49 faiz fırsatı) - 7

GARANTİ

Faiz oranı: Yüzde 45

Vade Sonu Tutar: 1.107.753,42 TL

Net Kazanç: 107.753,42 TL

Mevduat faizi oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 49 faiz fırsatı) - 8

N KOLAY

Faiz oranı: Yüzde 44

Vade Sonu Tutar: 1.105.358,9 TL

Net Kazanç: 105.358,9 TL

Mevduat faizi oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 49 faiz fırsatı) - 9

HAYAT FİNANS

Faiz oranı: Yüzde 43,63

Vade Sonu Tutar: 1.104.472,93 TL

Net Kazanç: 104.472,93 TL

Mevduat faizi oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 49 faiz fırsatı) - 10

EN PARA

Faiz oranı: Yüzde 43,5

Vade Sonu Tutar: 1.104.161,64 TL

Net Kazanç: 104.161,64 TL

Mevduat faizi oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 49 faiz fırsatı) - 11

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 1.102.964,38 TL

Net Kazanç: 102.964,38 TL

Mevduat faizi oranları sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? (3 aylık vadeye yüzde 49 faiz fırsatı) - 12

FİBA

Faiz oranı: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 1.095.780,82 TL

Net Kazanç: 95.780,82 TL

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