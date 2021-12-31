Milli Piyango sonuçları açıklandı (2022 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi)

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye, amorti ve diğer kazanan numaralar belli oldu. İşte, 2022 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Haberler 31.12.2021 - 23:02 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 23:29

Milli Piyango sonuçları açıklandı (2022 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi) - 1

 2021 büyük ikramiyesinin çekilişi yapıldı.

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Milli Piyango sonuçları açıklandı (2022 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi) - 2

Milli Piyango'da dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin TL.

İşte kazandıran numaralar...

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Milli Piyango sonuçları açıklandı (2022 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi) - 3

BÜYÜK İKRAMİYE 120 MİLYON TL

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.

120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı çeyrek bilete çıktı.

Bilet, İzmir Konak'ta satıldı.

Milli Piyango sonuçları açıklandı (2022 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi) - 4

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR

Amorti kazanan numaralar belli oldu: 4 ve 5

Milli Piyango sonuçları açıklandı (2022 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi) - 5

12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR 

2683183, 4552864

Milli Piyango sonuçları açıklandı (2022 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi) - 6

1.200.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

2235206, 2364344, 2879455, 3055229, 4077312, 4907435, 7141746, 7333210, 7728011, 7728896

Milli Piyango sonuçları açıklandı (2022 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi) - 7

120.000 TL  KAZANAN NUMARALAR 

0078371, 0170681, 0214962, 0420658, 0613417, 1306329, 1663520, 2237734, 2619326, 2776695, 3171980, 3748152, 4570472, 5467007, 5578083, 5645036, 5682593, 5861333, 6205750, 6314708, 6435891, 7024637, 7338558, 7393447, 7750704, 7809946, 8196159, 8201115, 8222456, 8258639, 8345770, 8385805, 8399163, 8831844, 9172700, 9246584, 9490342, 9624420, 9919572, 9962942

Milli Piyango sonuçları açıklandı (2022 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi) - 8

12 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

0130730,  0150079, 0275673, 0535950, 0796122, 0801304, 0919683, 0920638, 0962233,1070364,1146916,1205932,1266902,1369290, 1442349, 1509767, 1527433, 1602522, 1715065, 1778006, 1824872, 2007510, 2116581, 2129968, 2269147, 2344418, 2513158, 2533222, 269069, 2924162, 2942899, 2973569, 3074841, 3120652, 3138879, 3219679, 3560465, 3713336, 3793670, 3841345, 3925144, 3935588, 4150211, 4233493, 4262075, 4277512, 4354654, 4483938, 4513057, 4523173, 4589440, 4592793, 4864163, 5009678, 5100771, 5104062, 5115936, 5125572, 5129588, 5150254, 5562047, 5694068, 5720773, 5936904, 6127878, 6387120, 6506012, 6527233, 6571939, 6578046, 6612287, 6754578, 6878000, 6915060, 7102736, 7335513, 7339450, 7414445, 7630951, 7769870, 7808225, 7905174, 8049223, 8151703, 8160774, 8220400, 8229353, 8614969, 8645236, 8822801, 8830719, 8975363, 8986239, 9092225, 9163265, 9164979, 9425722, 9755333, 9800399, 9980685

Milli Piyango sonuçları açıklandı (2022 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi) - 9

6 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

0044475               0070243               0080561               0083479               0120817               0139374               0341241                0355927               0377151               0417254

0626268               0627397               0690564               0888457               0889792               0950463               0972840                0988560               1001101               1117368

1123047               1129022               1134664               1233206               1276382               1302263               1424088                1482741               1484784               1516851

1671868               1716989               1736689               1746878               1800057               1838349               1896393                1898523               1971230               2039622

2261698               2271124               2322578               2327819               2330283               2369890               2389692                2447344               2551563               2610288

2615233               2658077               2758325               2812387               2963119               3018162               3020656                3043301               3045772               3053198

3121588               3183782               3353192               3356053               3360578               3437421               3514533                3598991               3651480               3666737

3702695               3732681               3753401               3802373               3807227               3827948               3891874                3929124               3934596               3968495

3974244               4013370               4052957               4121745               4330292               4384000               4468984                4497692               4506339               4539279

4633076               4656149               4699100               4699237               4777346               4839383               4941868                5097393               5119654               5164020

5173898               5231795               5256699               5299938               5393752               5403703               5412918                5494498               5521817               5555844

5626184               5627757               5674760               5780510               5803202               5844142               5854293                5941613               5977187               6053064

6067006               6208824               6212144               6295445               6413247               6445570               6475544                6563879               6613762               6666498

6710081               6755984               6794862               6868384               6888250               7101072               7127800                7209166               7222696               7229145

7320529               7321226               7361436               7447038               7457381               7498881               7523089                7583866               7663520               7681743

7744916               7798175               7867680               7900051               7953280               7996998               8004068                8004088               8075160               8099201

8271735               8321337               8446711               8453076               8498085               8523288               8541057                8582054               8599181               8617044

8617993               8682689               8813347               8866165               8893144               8949166               8960872                8977045               8990666               9051056

9070015               9123093               9195061               9257178               9258720               9300898               9328381                9342548               9362256               9374081

9407549               9414986               9415491               9547817               9558570               9637737               9728169                9840616               9870008               9964012

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