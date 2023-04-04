imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Milyarderlerin sayısı da servetleri de azaldı

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi'ne göre, 2023'te milyarder sayısı 2 bin 640'a, milyarderlerin toplam varlığı da 12,2 trilyon dolara geriledi. Dünyanın en zengini 211 milyar dolarlık servetiyle lüks eşya devi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault olurken, geçen yılki zirvenin sahibi Elon Musk ise ikinci sıraya düştü. Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı.

Milyarderlerin sayısı da servetleri de azaldı - 1

Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Forbes, dünyanın en zenginleri listesini yayımladı.

Bu yıl 37'nci kez yayımlanan Milyarderler Listesi'ne göre dünya çapındaki milyarder sayısı bir önceki yıla göre 28 azalarak 2 bin 640'a düşerken üst üste ikinci azalışını kaydetti.

EKONOMİ HABERLERİ

Milyarderlerin sayısı da servetleri de azaldı - 2

Ekonomik türbülansın kamu ve özel sektörü vurması nedeniyle milyarderlerin serveti de 500 milyar dolar azalarak 12,2 trilyon dolara indi.

Milyarderlerin sayısı da servetleri de azaldı - 3

ELON MUSK 2. SIRAYA DÜŞTÜ

Geçen yıl Twitter'ı yüksek fiyata satın almasıyla sahip olduğu Tesla şirketinin hisseleri düşen Elon Musk, milyarderler listesinde 1'inci sıradan 2'nci sıraya indi. Musk'un serveti geçen yıla göre 39 milyar dolar azalışla yaklaşık 180 milyar dolar olarak hesaplandı.

Milyarderlerin sayısı da servetleri de azaldı - 4

BERNARD ARNAULT İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Lüks eşya devi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault ise 211 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasına yerleşti. Böylelikle ilk kez bir Fransa vatandaşı listenin zirvesinde yer aldı.

Milyarderlerin sayısı da servetleri de azaldı - 5

254 KİŞİ ARTIK MİLYARDER DEĞİL

Milyarderlerin yaklaşık yarısının serveti geçen yıla göre azalış kaydederken, toplam 254 kişi milyarder statüsünü kaybetti.

Milyarderlerin sayısı da servetleri de azaldı - 6

Bu statüyü kaybedenler arasında, dolandırıcılıkla suçlanan, kripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried da yer aldı.

Milyarderlerin sayısı da servetleri de azaldı - 7

FTX'in eski yöneticilerinden Gary Wang de servetini kaybedenler arasına girdi.

Milyarderlerin sayısı da servetleri de azaldı - 8

Müzisyen Kanye West de artık milyarder değil. 

Spor markası Adidas, ünlü rapçi ile yaptığı işbirliği sonucu 500 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

Milyarderlerin sayısı da servetleri de azaldı - 9

EN FAZLA MİLYARDERE SAHİP ÜLKE ABD

ABD, toplam serveti 4,5 trilyon dolar olan 735 liste üyesiyle en fazla milyardere sahip ülke olmaya devam etti. Çin 2 trilyon dolarlık varlığı bulunan 562 milyarderle (Hong Kong ve Makao dahil) ikinci sırada yer alırken, Çin'i 675 milyar dolarlık servete sahip 169 milyarderle Hindistan izledi.

Milyarderlerin sayısı da servetleri de azaldı - 10

TÜRKİYE'DEN 26 İSİM LİSTEDE

Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu.

Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Forbes'un 2021'de yayımladığı Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı 2 bin 755'e yükselerek rekor kırmış, Covid-19 salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaşmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER