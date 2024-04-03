Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 nisan kira zammı ne kadar, kaç TL?
Nisan ayı kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşti. Peki, nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte nisan ayı kira artış oranları ev, işyeri sahibi ve kiracıların gündeminde yer almaya başladı. Nisan ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından geçtiğimiz yıllarda getirilen yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sürmesi nedeniyle, nisan ayında yapılacak artış oranı da kısıtlanmış oldu. Peki, nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?