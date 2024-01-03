Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 ocak kira zammı ne kadar, kaç TL?
Ocak ayı kira artış oranı, aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ocak ayı kira artış oranları mülk sahipleri ve kiracılar tarafından sorgulanmaya başladı. Ocak ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte ocak ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?