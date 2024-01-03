Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 ocak kira zammı ne kadar, kaç TL?

Ocak ayı kira artış oranı, aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?

Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 ocak kira zammı ne kadar, kaç TL? - 1

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ocak ayı kira artış oranları mülk sahipleri ve kiracılar tarafından sorgulanmaya başladı. Ocak ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte ocak ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ

Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 ocak kira zammı ne kadar, kaç TL? - 2

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın ardından, kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının süreceği belirtilmişti.

Bakan Tunç açıklamasında, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 ocak kira zammı ne kadar, kaç TL? - 3

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 ocak kira zammı ne kadar, kaç TL? - 4

İŞYERLERİNDE YÜZDE 25 SINIRLAMASI YOK

İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Ocak ayı kira artış oranı yüzde 53,86 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 53,86 olarak uygulayacak.

Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 ocak kira zammı ne kadar, kaç TL? - 5

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 13 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 3 bin 250 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 16 bin 250 TL

Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 ocak kira zammı ne kadar, kaç TL? - 6

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 13 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %53,86

Kira Artış Tutarı: 7 bin 1 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 1 TL

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