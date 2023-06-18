Öğrencilere ÖTV'siz telefon ve bilgisayar fırsatı: Öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

Öğrenciye vergisiz telefon satışı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan öğrenciye ÖTV'siz telefon ve bilgisayar satışının ne zaman uygulamaya konulacağı, üniversite öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

Öğrencilere ÖTV'siz telefon ve bilgisayar fırsatı: Öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? - 1

Öğrenciye vergisiz yani ÖTV'siz telefon satışının ne zaman, hangi tarihlerde yapılacağı, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan "öğrenciye bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı" için tarih araştırmaları sürüyor. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

Öğrencilere ÖTV'siz telefon ve bilgisayar fırsatı: Öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? - 2

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için tarih araştırmaları başladı. Seçimlerin sona ermesinin ardından birçok öğrenci, vergisiz telefon satışı için gündemi yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Öğrencilere ÖTV'siz telefon ve bilgisayar fırsatı: Öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? - 3

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Öğrencilere ÖTV'siz telefon ve bilgisayar fırsatı: Öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? - 4

ÖTV'SİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu.

Peki, öğrenciler için iPhone'un ÖTV'siz fiyatı ne kadar olacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?

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Not: Telefonlara gelen son zamların ardından fiyat listesi güncellenmemiştir.

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