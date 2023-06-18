Öğrencilere ÖTV'siz telefon ve bilgisayar fırsatı: Öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?
Öğrenciye vergisiz telefon satışı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan öğrenciye ÖTV'siz telefon ve bilgisayar satışının ne zaman uygulamaya konulacağı, üniversite öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?
Öğrenciye vergisiz yani ÖTV'siz telefon satışının ne zaman, hangi tarihlerde yapılacağı, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan "öğrenciye bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı" için tarih araştırmaları sürüyor. İşte ayrıntılar.