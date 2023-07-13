Öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak ve yaş şartı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "vergisiz telefon" açıklaması
Öğrenciye vergisiz telefon satışı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimler öncesinde üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı yapılacağının vaadini açıklamıştı. Öğrenciler ise şimdi vergisiz telefon satışının başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak ve yaş şartı var mı?
Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışının ne zaman başlayacağı, binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Cep telefonlarına gelen son zamların ardından, ÖTV'siz telefon fırsatının başlamasını bekleyen üniversite öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeyi bekliyor. Peki, öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?