Polis maaş promosyonu yattı mı? Gözler VakıfBank polis maaş promosyon tarihinde

VakıfBank polis maaş promosyonu için bekleyiş sürüyor. Vakıfbank polis maaş promosyonu, binlerce polis memuru tarafından araştırılıp merak edilen konuların başında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile VakıfBank arasında imzalanan protokol gereği promosyon ödemelerinin yakın zamanda hesaplara yatması bekleniyor. Peki, polis maaş promosyonu yattı mı? VakıfBank polis maaş promosyonları ne zaman yatacak?

Polis maaş promosyonu yattı mı? Gözler VakıfBank polis maaş promosyon tarihinde - 1

Emniyet Genel Müdürlüğü ile VakıfBank arasında imzalanan anlaşma sonrası promosyon hakkı elde eden polis memurları, ödemelerin ne zaman yatacağını merak ediliyor.

Polis maaş promosyonu yattı mı? Gözler VakıfBank polis maaş promosyon tarihinde - 2

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada promosyon konusuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır."

Polis maaş promosyonu yattı mı? Gözler VakıfBank polis maaş promosyon tarihinde - 3

Açıklamada; 'Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır.' ifadelerine de yer verildi.

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