Ramazan Bayramı ikramiye ödemesi: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan ayına kısa bir süre kala, emekliler için ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Her bayram öncesi 2 bin lira olarak ödenen ikramiyelere bin lira zam gelmiş ve 3 bin lira olarak güncellenmişti. Milyonlarca emekli ve hak sahibi şimdi 2024 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı ikramiye ödemesi: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - 1

Emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek. TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi. Tüm gözler şimdi ödeme takviminde olacak. İşte, bayram ikramiyesi ödemesinde son durum...

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Ramazan Bayramı ikramiye ödemesi: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - 2

TBMM'DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.

Ramazan Bayramı ikramiye ödemesi: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - 3

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ikramiye ödemesi: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - 4

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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