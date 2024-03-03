Ramazan Bayramı ikramiye ödemesi: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan ayına kısa bir süre kala, emekliler için ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Her bayram öncesi 2 bin lira olarak ödenen ikramiyelere bin lira zam gelmiş ve 3 bin lira olarak güncellenmişti. Milyonlarca emekli ve hak sahibi şimdi 2024 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek. TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi. Tüm gözler şimdi ödeme takviminde olacak. İşte, bayram ikramiyesi ödemesinde son durum...