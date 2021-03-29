Rami Gıda Toptancıları Hali'nde taşınma hazırlığı

"DAHA MODERN VE İYİ ŞARTLARDA TİCARET YAPMA İMKANI BULACAĞIZ"

Halde dükkanı bulunan Halit Coşan ise Eminönü ile Unkapanı esnafı olarak uzun süre burada kaldıklarını belirtti.

Başakşehir’deki yeni çarşıya yakın zamanda taşınacaklarını ifade eden Coşan, "Daha modern ve iyi şartlarda ticaret yapma imkanı bulacağız. Burası geçici olarak 2 yıllığına yapıldığı için düzenli ve planlı inşa edilmedi. Yeni yerlerimiz daha düzenli, planlı, yolları daha geniş ve üstü kapalı yapıldı. Belki de dünyada eşi benzeri az olan bir çarşı oldu" şeklinde konuştu.