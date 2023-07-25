Seyyanen zam yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler memura seyyanen zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihte

SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.



Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamlarını aldı. Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek.



Maaş farklarının da Temmuz ayının son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.