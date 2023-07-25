Seyyanen zam yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler memura seyyanen zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihte
Seyyanen zamların ne zaman yatacağı, on binlerce memur çalışan tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zammın belli olmasıyla birlikte memura bir de seyyanen zam yapıldı ve en düşük memur maaşları 22 bin 17 liraya yükseldi. Seyyanen zamlı maaş farklarının ne zaman yatacağı ise memur vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak?
Memura seyyanen zamların yatacağı tarih araştırılmaya devam ediyor. 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17, 55'lik zamlarını alan memurlar, gözlerini seyyanen zamlı maaş farklarının yatacağı tarihe çevirdi. İşte ayrıntılar.