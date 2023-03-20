SGK'dan vatandaşlara yapılandırma fırsatı: Gelir testi nedir, nasıl yapılır? Gelir testi için son başvuru günü ne zaman?

SGK gelir testi başvurusunun nereden ve nasıl yapılacağı, yapılandırma fırsatını kaçırmak istemeyen birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Peki, gelir testi nedir, nasıl yapılır? Gelir testi için son başvuru günü ne zaman?
Hiç gelir testi yaptırmayan vatandaşlara sosyal medya üzerinden duyuru yapan SGK, hane içi kişi başı geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan kişilerin GSS prim borçlarının silineceğini ve sağlığa erişimlerinin sağlanacağını belirtti.
Hane içi kişi başı geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar ise, anaparayı 31 Ağustos'a kadar ödemeleri halinde gecikme cezası ve gecikme zammında kurtulacak.
Gelir testi, herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirlerinin tespit edilerek genel sağlık sigortası primi ödeyip ödeyemeyeceklerini belirleyen işlemdir.
Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmaması nedeniyle genel sağlık sigortası kapsamına alınan Türk vatandaşlarından prim ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler gelir testi yaptırabilirler.
Gelir testi yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka Adres Kayıt Sisteminde yer alan ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir.
SGK'nın yapılandırma fırsatından faydalanmak isteyen vatandaşların, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir testi başvurularını yapmaları gerekmektedir.