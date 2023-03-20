ŞOK Marketler'den ramazan ayına özel seçenekler: 2023 ŞOK Market Ramazan erzak kolisi fiyatı ne kadar?

ŞOK Marketler, Ramazan ayına özel erzak paketini duyurdu. Erzak paketinde, pirinç, mercimek, bulgur, makarna, ayçiçeği yağı, un, salça, çay, şeker, tuz, çorba, zeytin ve pudingden oluşan 13 farklı temel gıda ürünü bulunuyor.

ŞOK Marketler bilinen ve güvenilir öz markalı ürünlerinin yer aldığı paketler, ŞOK mağazalarının yanı sıra Cepte Şok'tan online olarak da satın alınabiliyor.