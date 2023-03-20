ŞOK Marketler'den ramazan ayına özel seçenekler: 2023 ŞOK Market Ramazan erzak kolisi fiyatı ne kadar?

ŞOK Marketler, ramazan ayına özel erzak paketini duyurdu. 2023 yılı ŞOK market Ramazan kolisi fiyatını merak edenler, internet üzerinden sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, ŞOK Market Ramazan erzak kolisi fiyatı ne kadar?

ŞOK Marketler'den ramazan ayına özel seçenekler: 2023 ŞOK Market Ramazan erzak kolisi fiyatı ne kadar? - 1

ŞOK Marketler, Ramazan ayına özel erzak paketini duyurdu. Erzak paketinde, pirinç, mercimek, bulgur, makarna, ayçiçeği yağı, un, salça, çay, şeker, tuz, çorba, zeytin ve pudingden oluşan 13 farklı temel gıda ürünü bulunuyor.

ŞOK Marketler bilinen ve güvenilir öz markalı ürünlerinin yer aldığı paketler, ŞOK mağazalarının yanı sıra Cepte Şok'tan online olarak da satın alınabiliyor.

EKONOMİ HABERLERİ

ŞOK Marketler'den ramazan ayına özel seçenekler: 2023 ŞOK Market Ramazan erzak kolisi fiyatı ne kadar? - 2

ŞOK MARKET RAMAZAN KOLİSİ FİYATI NE KADAR?

Pirinç, mercimek, bulgur, makarna, ayçiçeği yağı, un, salça, çay, şeker, tuz, çorba, zeytin ve pudingden oluşan ŞOK Marketler Ramazan kolisi, 234,90 TL'den satışa sunuluyor.

ŞOK Marketler'den ramazan ayına özel seçenekler: 2023 ŞOK Market Ramazan erzak kolisi fiyatı ne kadar? - 3

22-28 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK Marketler'den ramazan ayına özel seçenekler: 2023 ŞOK Market Ramazan erzak kolisi fiyatı ne kadar? - 4
ŞOK Marketler'den ramazan ayına özel seçenekler: 2023 ŞOK Market Ramazan erzak kolisi fiyatı ne kadar? - 5
ŞOK Marketler'den ramazan ayına özel seçenekler: 2023 ŞOK Market Ramazan erzak kolisi fiyatı ne kadar? - 6
ŞOK Marketler'den ramazan ayına özel seçenekler: 2023 ŞOK Market Ramazan erzak kolisi fiyatı ne kadar? - 7
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