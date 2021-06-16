ABD’nin en zengin ailelerinin servetleri pandemide 136 milyar dolar arttı

Forbes dergisinin Milyarder Aileler Listesi’ne göre, 2020'de hanedanlığın serveti 94 milyar dolardı. IPS, 2020 listesindeki bilgileri Forbes'un 1983'te yayınladığı benzer bir listeyle karşılaştırdı ve bu bilgileri bugünün dolar cinsinden ne olacağını yansıtacak şekilde ayarladı.

Buna göre, 1983 ile 2020 yılları arasında Mars ailesinin serveti yüzde 3 bin 517 artarak 2,6 milyar dolardan 94 milyar dolara yükseldi. 1983 ve 2020'de Forbes listelerinde yer alan 27 aileden biriydiler ve bu ailelerin toplam varlıkları 37 yılda yüzde bin 7 oranında arttı.