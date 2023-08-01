Tarım Kredi Kooperatif Market ağustos ayı güncel indirimli ürünler (1-17 Ağustos 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)

22-31 TEMMUZ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ağustos ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 1-17 Ağustos tarihleri arasında Et, tavuk, içecek ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;