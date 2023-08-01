Tarım Kredi Kooperatif Market ağustos ayı güncel indirimli ürünler (1-17 Ağustos 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde ağustos ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1-17 Ağustos tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Et, içecek, peynir, tuvalet kağıdı, tavuk ve atıştırmalık gibi birçok temel ihtiyaç ürününe ağustos ayına özel indirimler yapıldı. İşte 2023 ağustos ayı güncel indirimli ürünler listesi.
22-31 TEMMUZ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ağustos ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 1-17 Ağustos tarihleri arasında Et, tavuk, içecek ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;