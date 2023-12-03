Tarım Kredi Kooperatif Market aralık ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (3-15 Aralık 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)

3-15 ARALIK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde aralık ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 3-15 Aralık tarihleri arasında et, tavuk, peynir, balık, yağ, çay ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;