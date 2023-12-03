Tarım Kredi Kooperatif Market aralık ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (3-15 Aralık 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde aralık ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 3-15 Aralık tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Et, peynir, tavuk, balık, zeytinyağı ve çay gibi birçok temel ihtiyaç ürününe aralık ayına özel indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
3-15 ARALIK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde aralık ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 3-15 Aralık tarihleri arasında et, tavuk, peynir, balık, yağ, çay ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;