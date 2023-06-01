Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi (1-15 Haziran 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde haziran ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, haziran ayına özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Et, süt, tavuk, yumurta ve yağ gibi birçok temel ihtiyaç ürününe haziran ayına özel indirimler yapıldı. İşte 2023 haziran ayı güncel indirimli ürünler listesi.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde haziran ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 1-15 haziran tarihleri arasında yağ, süt, tavuk ve et gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.