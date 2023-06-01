Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi (1-15 Haziran 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)

1-15 HAZİRAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde haziran ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 1-15 haziran tarihleri arasında yağ, süt, tavuk ve et gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;