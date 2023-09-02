Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi: Okul açılışına özel birçok indirim (1-17 Eylül 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde eylül ayına özel yeni indirimler, okul alışverişini ucuz yolla yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1-17 Eylül tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini "Haydi çocuklar okula" kampanyasıyla sosyal medya hesabından duyurdu. İşte 2023 eylül ayı güncel indirimli ürünler listesi.
1-17 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde eylül ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 1-17 Eylül tarihleri arasında yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde, öğrencilerin beslenme gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;