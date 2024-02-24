Tarım Kredi Kooperatif Market'te şubat ayı sonuna özel yeni indirimli ürünler (24 Şubat-1 Mart 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 24 Şubat-1 Mart tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 24 Şubat-1 Mart tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Tavuk, kıyma, yoğurt, tereyağı, pirinç ve bulgur gibi birçok temel ihtiyaç ürününe şubat ayının son günlerine özel indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
24 ŞUBAT-1 MART ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde şubat ayının son günlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında tavuk, kıyma, yoğurt, tereyağı, pirinç ve bulgur gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;