Tarım Kredi Kooperatif Market'te şubat ayı sonuna özel yeni indirimli ürünler (24 Şubat-1 Mart 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

24 ŞUBAT-1 MART ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde şubat ayının son günlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında tavuk, kıyma, yoğurt, tereyağı, pirinç ve bulgur gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;