TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları (2020 TOKİ kura çekilişi)

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 26.02.2020 - 19:56 | Son Güncelleme : 26.02.2020 - 19:57
Aliağa'da TOKİ çekilişiyle ev sahibi oldular
TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılması planlanan 750 konut, kura ile belirlendi.
ENKA Spor Salonu'nu dolduran vatandaşlar, çekilen kurayı heyecanla takip etti. 525'i 2+1, 225'i 3+1 olarak yapılacak konuklara, toplam 30 bin 187 kişi başvuru yaptı. Şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu
TOKİ kura sonuçlarını https://www.toki.gov.tr/ adresinden sorgulayabilirsiniz.
'100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Seferihisar ilçesinde inşa edilecek bin konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün kura çekimi düzenlendi. Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan çekiliş, Seferihisar Noterliği denetiminde gerçekleşti. Toplam 22 bin 204 başvuru arasından şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. 700 adet 2+1 daire için 11 bin 295, 300 adet, 3+1 daire için ise 10 bin 909 başvuru yapıldı.
Açıklama
Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.
Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak.
100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.
Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.
Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.
Diğer kura çekimlerinden bazılarının tarihleri şöyle:
Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.